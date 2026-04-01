Kosova-Türkiye maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası bileti alan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya Kupası'na katılmayı başardıkları için gururlu olduklarının söyledi.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından futbolculardan Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Mert Günok ve Kaan Ayhan ile TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok mutluyuz"

Babası Mustafa Çakır'la birlikte maçın ardından kameraların karşısına geçen deneyimli kaleci Uğurcan Çakır, tüm takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine başladı.

Herkesin çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, "24 yıl sonra ülkemizi temsil edecek olmak çok özel bir duygu. Takım arkadaşlarım harika mücadele etti, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Herkes elinden geleni yaptı. Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok mutluyuz, mutluluktan ziyade gurur var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Oynasam da oynamasam da ülkem için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim kurtarışımdan ziyade 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek olmak çok daha değerli." diye konuştu.

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Rüştü Reçber'e değinen Uğurcan Çakır, "Rüştü abi 2002'de harikaydı. Aklımda kalan Rüştü Reçber'in harika kurtarışlarıydı. İnşallah ben de onun gibi kurtarışlar yaparak takımıma, ülkeme yardım ederim, onları gururlandırırım. 2002 kadrosu çok güzel bir kadroydu, büyük başarıları yakaladılar. İnşallah biz de onlar gibi başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır da bütün takıma teşekkür ederek "Tarihi bir gurur. Biz 2002'de yaşadık, o zaman Uğurcan 6 yaşındaydı. İkinci seferi oğlumuzla yaşamak ayrı gururdu. Tüm takımı tebrik ediyorum, Allah yollarını açık etsin." açıklamasını yaptı.

Samet Akaydin: "Tamamen Dünya Kupası'nda odaklanmıştık"

Alınan galibiyetin ardından Türk milletini mutlu ettikleri için çok gururlu olduklarının altını çizen Samet Akaydin, soyunma odasında çok sevindiklerini belirtti.

Dünya Kupası'na gideceklerine emin olduklarını söyleyen Samet Akaydin, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Ülke olarak da bunu hak ediyorduk. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. İnanılmaz bir ortamımız var. Oynayan, oynamayan hiç önemli değil. Hep başarıya odaklıydık. Oynadığımız Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası Elemeleri olsun hepsinde birbirimize sahip çıktık. Dışarıya kulaklarımızı kapadık, hiçbir şeye kafamızı takmadık. Tamamen Dünya Kupası'nda odaklanmıştık. Gittiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda da üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz: "Çok iyi bir takımız, bunu gösterdik"

Maçın ardından takım arkadaşlarını ve teknik ekibi kutlayan Barış Alper Yılmaz, çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Havanın iyi olmadığını vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Dünya Kupası'na gidiyoruz, tadını çıkaralım. Çok iyi bir takımız, bunu gösterdik, anın tadını çıkarmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası harikaydı. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz, herkes çok iyi. Keyfini çıkardık, horon teptik, halay çektik. Çok keyifliydi. En son gittiğimizde 2 yaşındaydım. Çok mutluyuz. Sizlerin desteği de çok büyük." şeklinde konuştu.

Deneyimli oyuncu Kaan Ayhan da takım arkadaşlarının gerekeni yaptıklarını dile getirerek "Hepimiz çok mutluyuz. Dünya Kupası'na hazırlanacağız. İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidip gruptan çıkmak. ABD, Paraguay ve Avustralya var, daha zor gruplar olduğunu düşünüyorum. Bakalım grupta en büyük favori biz miyiz diye ama ben şu anda favori olduğumuzu düşünüyorum. Orada birinci tamamlarsak devamına bakarız." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli kaleci Mert Günok ise çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Maçtan önce ne yapacağımızı konuştuk, herkesin emeğine sağlık. Ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok mutlu olduk, onların mutluluğunu hayal edemiyorum. Herkesin mutluluğunu biliyorum. Bu daha başlangıç, inşallah devamı gelecek."

Mecnun Otyakmaz: "Görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası bileti almasında başrolün oyuncularda olduğunun altını çizdi.

Futbolcuları tebrik eden Otyakmaz, "Onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de çok emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ise güzel bir aile olduklarını belirterek "El ele verdik, sırt sırta verdik iyi bir kolej havası yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün milletimize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.