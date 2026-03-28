Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşacağı Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kaleci, defans, orta saha ve forvet oyuncularından oluşan kadroda önemli isimler yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mergim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriç (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist Kharkiv)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
