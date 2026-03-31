Kosova-Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri İngiltere'den Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring olarak belirlendi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Kaynak: AA / Bozhan Memiş