Kosova-Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri İngiltere'den Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring olarak belirlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
