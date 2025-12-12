Haberler

Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Güncelleme:
Türkiye, Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Kaan Yelaldı ve Hamza Osman Aydoğan gümüş, Emir Muhsin Dülger ve Alperen Ayaz ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'deki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan, gümüş madalya aldı.

Milli sporculardan Emir Muhsin Dülger 54 kiloda, Alperen Ayaz ise 80 kiloda üçüncü oldu.

Şampiyonada Türkiye, ikinci gün sonunda 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz, 6 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 3. gününde kadınlarda 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
