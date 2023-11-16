Köşk'te yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmiyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleriyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmiyor. 950 metrekare kapalı alana sahip, olimpik standartlardaki modern havuzun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedeflenirken, Başkan Güler, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler; "Köşk'ümüzde bir ilk olacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemizi bir an önce hizmete açmak için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Uzun süredir hayalini kurduğumuz bu tesis tamamlandığında ilçemizi spor noktasında farklı bir konuma taşıyacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bu önemli yatırımda bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Aydın milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi - AYDIN