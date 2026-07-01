Köşk İlçe Milli Eğitim, yarı final bileti aldı

Aydın Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası çeyrek finalinde sahaya çıkan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, rakibi Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne set vermeden 3-0 yenerken, adını yarı finale yazdırdı.

Aydın'da düzenlenen Aydın Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası çeyrek final karşılaşmasında Köşk İlçe MEM ile Çine İlçe MEM karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Köşk İlçe MEM takımı, oyun boyunca üstün performansını sürdürerek rakibine set şansı tanımadı. Üç seti de kazanmayı başaran Köşk ekibi, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, maç sonunda sahaya inerek sporcuları tebrik etti. Sarıbaş, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek takıma yarı final yolunda başarılar diledi.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Köşk İlçe MEM oyuncuları, yarı final hedefi için iddialarını sürdürdüklerini vurguladı.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Azimleri, mücadeleleri ve takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, yarı final karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyoruz. Birlikte inanıyor, birlikte başarıyor, birlikte hedefe yürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı