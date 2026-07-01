Haberler

Köşk İlçe Milli Eğitim, yarı final bileti aldı

Köşk İlçe Milli Eğitim, yarı final bileti aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası çeyrek finalinde Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü set vermeden 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş sporcuları tebrik etti.

Aydın Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası çeyrek finalinde sahaya çıkan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, rakibi Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne set vermeden 3-0 yenerken, adını yarı finale yazdırdı.

Aydın'da düzenlenen Aydın Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası çeyrek final karşılaşmasında Köşk İlçe MEM ile Çine İlçe MEM karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Köşk İlçe MEM takımı, oyun boyunca üstün performansını sürdürerek rakibine set şansı tanımadı. Üç seti de kazanmayı başaran Köşk ekibi, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, maç sonunda sahaya inerek sporcuları tebrik etti. Sarıbaş, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek takıma yarı final yolunda başarılar diledi.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Köşk İlçe MEM oyuncuları, yarı final hedefi için iddialarını sürdürdüklerini vurguladı.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Azimleri, mücadeleleri ve takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, yarı final karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyoruz. Birlikte inanıyor, birlikte başarıyor, birlikte hedefe yürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı