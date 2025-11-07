Haberler

Korner direği ile darbedilen hakem de bahis soruşturmasında gözaltında

Korner direği ile darbedilen hakem de bahis soruşturmasında gözaltında
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında her geçen gün farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Miraç Yıldırım'ın, 3 yıl önce Trabzon'da korner bayrak direğiyle saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün önemli bir gelişme yaşandı.

BAŞKANLAR VE HAKEMLERE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın eski başkanı Fatih Saraç ile birlikte 16 hakem dahil toplam 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

KORNER DİREĞİ İLE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Gözaltına alınan isimler arasında hakem Miraç Yıldırım da yer aldı. Yıldırım, geçmişte futbol camiasında yaşanan bir başka olayla da gündeme gelmişti.

2022 yılında oynanan Sürmenespor–1967 Değirmenderespor karşılaşmasını yöneten Miraç Yıldırım, maçın ardından büyük bir saldırıya uğramıştı. Deplasman ekibinin yöneticilerinin, Yıldırım'a korner direğiyle vurduğu anlar o dönem kamuoyunda büyük tepki çekmişti. O döneme ait görüntüler, Yıldırım'ın bugün gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Umut Halavart
Haberler.com / Spor
Haberler.com
