Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Umarım tutturduğumuz ortalamada devam ederiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Keçiörengücü Kulübü olarak, halihazırda kulüp politikası olan oyuncu yetiştirme ve kendi bütçe şartlarına göre mücadele etme politikasını daha belirgin hale getirmek için sezon başında başkanımız ile yaptığımız toplantı sonrası bugün geldiğimiz noktada doğru yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Tabii oyuncu yetiştirmek, sadece genç oyunculara süre vermek anlamına gelmiyor. Bence oyuncu yetiştiren kulüplerin yarışmaları gerekiyor. Çünkü yarışan kulüp, fark ediliyor. Fark edilen kulüp ise hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha çok izleniyor. Keçiörengücü Kulübü olarak fark edilen ve göz önünde olan bir camia olmaya başladık. Bu durumun olumlu ve olumsuz yanları var. Daha dikkat edilmesi gereken yanları var. Ama gerçek bir profesyonel gibi yaşar, kurduğumuz hayaller için her gün daha fazla çalışı, sahada da bunun için ter dökersek fark edilmenin olumlu yanlarını yaşayabiliriz. Umarım tutturduğumuz ortalamada devam ederiz" diye konuştu.

"Kuvvetli bir camiaya karşı güzel bir maç olacak"

Ligde bir sonraki hafta konuk edecekleri Kayserispor maçı hakkında da konuşan Osman Zeki Korkmaz, "Kayserispor ve Bursaspor, ligde ilk iki sıra için mücadele eden ekipler. Bu camialardan beklentiler de dolayısıyla daha farklı. Biz, Bursaspor müsabakasına da sahaya kazanmak için çıkmıştık. İstediğimiz gibi oynayamasak da haftaya Kayserispor mücadelesine de rakibimizin güçlü yanlarını hesap ederek kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkacağız. Sonuç almak bizim için önemli fakat kendi oyun felsefemizden vazgeçemeyiz. Bence kuvvetli bir camiaya karşı güzel bir maç olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı