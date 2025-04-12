Körfezli Asya Şahende Dalkıran, Uluslararası Yüzme Şampiyonası'ndan Dört Madalya ile Döndü

Saraybosna düzenlenen XXII. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'na katılan Körfezli Asya Şahende Dalkıran, ikisi altın olmak üzere toplam dört madalya ile ülkeye döndü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenen XXII. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'na katılan Körfezim Eğitim Kurumları İlkokulu öğrencisi Asya Şahende Dalkıran, üstün performans sergileyerek ikisi altın olmak üzere toplam dört madalya ile ülkeye döndü. Şampiyona boyunca 50 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalama stillerinde birincilik elde eden Asya Şahende Dalkıran, bu kategorilerde 2 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca 50 metre serbest stilde ikincilikle gümüş madalya, 50 metre kurbağalama stilinde ise üçüncülükle bronz madalya elde ederek toplamda 4 madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Büyük başarıya imza atan genç sporcu, dönüşünde okulda büyük coşku ile karşılandı. Okul idarecileri, öğretmenleri ve arkadaşları, Asya'nın başarısını alkışlarla kutlayarak kendisini tebrik etti. - KOCAELİ