Körfez Gençlerbirliği, Balıkesir ekibini 2-1 yenerek finale çıktı

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası elemelerinde Kocaeli'yi temsil eden Körfez Gençlerbirliği, grubunda finale kalma başarısı gösterdi.

Bursa Veysel Karani Stadı'nda oynanan yarı final müsabakasında, Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı ile Balıkesir Gençlik ve Spor U14 takımı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Kocaeli temsilcisi, Ömer Karaman ve Emir Yasin Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Körfez Gençlerbirliği, cumartesi günü oynanacak final müsabakasını kazanması durumunda grubunu birinci tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda 2. kademe elemelerine katılmaya hak kazanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı