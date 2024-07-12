Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Üçüncü Oldu

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Sinem ve Burak, 8 bin sporcu arasından kendi kategorilerinde üçüncü oldu.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 01-09 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 8 bin sporcu milli sporcu olabilmek için mücadele etti. Turnuvayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Ülkemizin dört bir yanından gelen 8 bine yakın katılımcı var. Böyle önemli bir şampiyonayı yapmak çok zor. Bu şampiyona, A Milli Takımların belirlendiği son şampiyonadır. Sporcularımız dünya gençler şampiyonası ve büyükler Avrupa şampiyonasında devletimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Kocaeli'den turnuvaya katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Sinem Karakaynak 60 kiloda, Burak Güneş de 63 kiloda Türkiye üçüncüsü olup madalya kürsüsüne çıkmayı başardı. Türkiye genel sıralamasında ikinci durumda bulunan Sinem Karakaynak'ın milli takıma davet edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ