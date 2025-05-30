Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 Sporcusu Balkan Karate Şampiyonası İçin Karadağ'a Gitti

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 Sporcusu Balkan Karate Şampiyonası İçin Karadağ'a Gitti
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 5 sporcu, 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere Karadağ'a gitti. Şampiyona, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Bar kentinde düzenlenecek. Kulüp, sporcularının yoğun bir şekilde hazırlandığını ve başarı beklediklerini açıkladı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 5 sporcusu, 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası için Karadağ'a gitti.

29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası Karadağ'ın (Montenegro) Bar kentinde 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Milli Takımı adına 225 sporcu ülkeyi temsil edecek. Milli takımda bulunan Körfez Gençlerbirliği Kulübü'nün 5 sporcusu, Kübra Kılınç, Hilmi Metehan Toker, Kağan Berk Bektaş, Ertuğrul Poyraz ve Muhammet Fırat Tüken mücadele edecek. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün başarılı sporcuları 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası için antrenörümüz Şaban Ağaya önderliğinde yoğun hazırlık sürecini tamamlayarak şampiyonaya hazırlandı. Çocuklarımız performans, psikoloji ve motivasyon açısından en üst düzeyde organizasyona hazır durumda. Önceki yıllarda Balkan şampiyonluğu ve madalyalar almıştık. Şimdi daha fazla sayıda sporcumuzla madalya ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bütün sporcularımıza ve milli takımımıza başarılar diliyor, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına inanıyoruz. Yolları açık ve Allah yardımcıları olsun" denilerek başarı dileğinde bulunuldu.

Karate milli takımında yer alan Körfez Gençlerbirliği sporcuları; Kübra Kılınç bugün, Hilmi Metehan Toker, Kağan Berk Bektaş, Ertuğrul Poyraz ve Muhammet Fırat Tüken ise cumartesi günü şampiyonluk için tatamiye çıkacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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