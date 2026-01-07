Haberler

Körfez Gençlerbirliği altyapıda çifte şampiyonluk yaşadı

Körfez Gençlerbirliği altyapıda çifte şampiyonluk yaşadı
Körfez Gençlerbirliği, U-12 ve U-14 liglerinde elde ettiği şampiyonluklarla sezonu başarıyla tamamladı. U-12 takımı 10 galibiyetle, U-14 takımı ise tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluk elde etti.

Kocaeli amatör futbol liglerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, altyapı kategorilerinde elde ettiği çifte şampiyonlukla sezonu zirvede tamamladı.

Körfez ekibi, U-12 Ligi L Grubu'nda oynadığı son maçta Çamlıtepe spor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 7 takımın yer aldığı grupta 12 maça çıkan kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan topladı. Rakip filelere 45 gol gönderen ekip, kalesinde sadece 3 gol gördü. Takımın en golcü ismi ise 16 golle Yusuf Çetinkoz oldu.

U-14 takımı iki yıldır yenilmiyor

U-14 Ligi E Grubu'nda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi. 8 takımın bulunduğu grupta oynadığı 14 maçın tamamını kazanan Körfez ekibi, 42 puanla ipi göğüsledi. Sezon boyunca kalesinde sadece 1 gol gören takım, rakip fileleri 99 kez havalandırdı. Takımda Ömer Karaman 20 golle gol kralı olurken, Aras Üstün 15 asistle şampiyonluğa katkı sağladı.

Öte yandan, U-12 takımının golcüsü Yusuf Çetinkoz'un, U-14 takımının son maçında kadroya dahil edilerek 2 gol ve 1 asistle oynadığı belirtildi.

"Gurur duyuyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, genç sporcuların eğitim hayatlarının yanı sıra spordaki başarılarıyla da gurur kaynağı olduğu belirtilerek, "U-12 ve U-14 yaş kategorileri genelinde ve gruplarında sporun özündeki kardeşlik ve dostluğu pekiştirerek sahada centilmence mücadele eden diğer bütün takımları, sporcuları, teknik ekiplerini ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız ve bizim takımlarımız. Hiçbirini ayırmadan gösterdikleri mücadele ve sportmenlikleriyle alkışı hak etmişlerdir. Liglerde yer alarak gençlerimize spor yapma imkanı sunan, diğer sporcu ve takımlarla dostluklar kurmalarını yolunda kişisel ve sportif gelişimlerinde önemli kazanımlar elde eden, gençlerin önünü açan takımlarımızın hepsini önemsiyor, seviyor ve gurur duyuyoruz. Bütün takım ve sporculara başarılar diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

