Körfez Belediyesi Spor Akademisi'nde Kuşak Terfi Töreni

Körfez Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde karate, kick boks ve tekvando eğitimi alan 200 çocuk için kuşak terfi töreni düzenlendi. Başkan Söğüt, "Aranızdan milli sporcuların çıktığını görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa katılan Başkan Şener Söğüt, tören öncesinde çocuklarla ve velilerle sohbet etti. Daha sonra da tek tek genç sporculara yeni kuşaklarını takdim etti.

"Aranızda olmak hem mutlu etti hem de gururlandırdı" diyen Başkan Şener Söğüt, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle geleceğimizin emin ellerde olacağına inanıyorum. Sizleri çok seviyoruz, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi en iyi yerlerde göreceğiz, buna yürekten inanıyorum ve sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor devamını diliyorum. Bir ülkenin en iyi sermayesi iyi yetişmiş çocuklarıdır, gençleridir, evlatlarıdır. Bizlerde sizlerin en iyi şekilde yetişip güzel yerlere gelebilmeniz için hem eğitim hayatınızı hem de sosyal kültürel alanlarda iyi eğitim almanız için projeler hazırlıyoruz, yapıyoruz. Bizlerin görevi sizlere en iyi imkanları sunmaktır. Bunun için biz Körfez Belediyesi olarak size Sanat Merkezi, bilgi evleri kurduk. Her şey sizin için, gençlerimiz için" dedi. - KOCAELİ