Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da başladı

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun destekleriyle Kemer'de Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT temsil ediyor.

Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüplerinin de yer aldığı organizasyon, 20 Ocak Cumartesi günü sona erecek.