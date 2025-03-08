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Koray Uygun, U18 Kategorisinde Türkiye Rekoru Kırdı

Koray Uygun, U18 Kategorisinde Türkiye Rekoru Kırdı
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Aydınlı sporcu Koray Uygun, İstanbul'da düzenlenen Atletizm Rekor Deneme Yarışması'nda U18 kategorisi 50 metre engelli branşında 6.73 derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı. Uygun'un başarısı Aydın genelinde büyük takdir topladı.

Aydınlı sporcu Koray Uygun, U18 kategorisinde 50 metre engelli branşında 6,73 derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından olan genç atlet Koray Uygun, Atletizm Rekor Deneme Yarışması'nda başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda Aydınlı sporcu, U18 kategorisi 50 metre engelli branşında 6.73 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Genç sporcu Uygun'un başarısı Aydın genelinde takdir toplarken, konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "7 Mart 2025'te İstanbul'da düzenlenen Atletimiz Rekor Deneme Yarışması'nda SEM sporcumuz Koray Uygun, U18 kategorisi 50m engelli branşında 6.73 derecesiyle Türkiye Rekoru kırdı. Sporcumuzu tebrik ederiz başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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