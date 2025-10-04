Koray Palaz: 'Tebrik edilmek istiyoruz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Pendikspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Tebrik etmekten çok artık tebrik edilmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, "İstanbul'a gelmeden önce oyuncularıma buranın önemli bir futbol sahnesi olduğunu söyledim. Bizim milli takımlar bazında her yaş grubuna aday oyuncularımız var. Avrupa'nın en genç oyuncu grubuyla sahaya çıkıyoruz. Kendi gelecekleri açısından bunu doğru kullanmalarını istiyorum. Hafta arasında Milli Takım için ekibimizden birçok ismin gündeme gelmesi güzel. Kulübün vizyonu açısından doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Maç anlamında ise basit hatalar yaptığımızı görüyorum. Her hafta bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yakalanılan pozisyonlarda doğru tercihler yapabilsek bizim için daha iyi olacak. Oyuncu grubumdan istediğim Adana Demirspor'a yakışır bir şekilde mücadele etmeleri. Tamam rakibimizin gücü ortada. Kadro kalitesi ortada. Fakat biz de tebrik etmekten çok artık tebrik edilmek istiyoruz. Fizik olarak güçlü değiliz, kuvvet sorunumuz var. Bizim çok zamana ihtiyacımız var. Kulübün yarınları için belki de daha doğru planlamalar yaparak hareket etmek gerekiyor. Oyuncularıma geldiğim günden itibaren iyi bir platform hazırlamaya çalışıyorum. Adana Demirspor'u yarınlara nasıl hazırlayabiliriz diye çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL