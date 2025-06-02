Koray Korkut, Oryantiring Milli Takımına Seçildi
Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 2. milli takım seçmesinde Koray Korkut, 3 bin metre koşu testinde ve sprint yarışmasında birincilik elde ederek E20 yaş grubunda milli takıma seçildi. Antrenörü Muhammed Say, Koray'ın hem Muğla hem de Türkiye için gurur kaynağı olacağını belirtti.
Bursa'nın Keles ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği 2. milli takım seçmesinde 3 bin metre koşu testinde Koray Korkut Türkiye birincisi, 2. gün sprint yarışmasında Türkiye birincisi, 3. gün orta mesafede Türkiye üçüncülüğü başarısını elde ederek Türkiye Oryantiring Federasyonun E20 yaş grubunda milli takımına seçildi.
Muğla'dan ilk defa Oryantiring milli takımına bir sporcu seçilirken, sporcunun antrenörü Muhammed Say, milli takıma seçilen Muğlalı Koray Kurkut'un milli formayı hem Muğla, hem de Türkiye adına gururla taşıyacağını ve en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğine inandığını söyledi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor