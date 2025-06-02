Koray Korkut, Oryantiring Milli Takımına Seçildi

Bursa'nın Keles ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği 2. milli takım seçmesinde 3 bin metre koşu testinde Koray Korkut Türkiye birincisi, 2. gün sprint yarışmasında Türkiye birincisi, 3. gün orta mesafede Türkiye üçüncülüğü başarısını elde ederek Türkiye Oryantiring Federasyonun E20 yaş grubunda milli takımına seçildi.

Muğla'dan ilk defa Oryantiring milli takımına bir sporcu seçilirken, sporcunun antrenörü Muhammed Say, milli takıma seçilen Muğlalı Koray Kurkut'un milli formayı hem Muğla, hem de Türkiye adına gururla taşıyacağını ve en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğine inandığını söyledi. - MUĞLA