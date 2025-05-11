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Konyasporlu Futbolcular Anneler Günü'nde Huzurevi Sakinlerini Unutmadı

Konyasporlu Futbolcular Anneler Günü'nde Huzurevi Sakinlerini Unutmadı
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Konyasporlu futbolcular, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlara çiçek ve atkı hediye etti. Futbolcular, hastanede tedavi gören anneleri de ziyaret edip çeşitli hediyeler sundu.

Konya'da huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Konyasporlu futbolcular, atkı ve çiçek verdiği kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden futbolculardan Yusuf Erdoğan, Alassane Ndao ve Deniz Ertaş, burada kalanlarla bir süre sohbet etti.

Büyüklerin ellerinden öpen futbolcular, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine çiçek ve Konyaspor atkısı hediye etti.

Futbolculardan Guilherme Sitya ve Umut Nayir ise Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınların, Anneler Günü'nü kutladı. Çiçek ve Konyaspor atkısı hediye edilen kadınlar büyük mutluluk yaşadı.

Yasir Subaşı ve Adil Demirbağ da Konya'daki Medova Hastanesi'nde yeni doğum ünitesi, onkoloji ve fizik tedavisi servisinde tedavi gören hastaların Anneler Günü kutladı. Oyuncular, buradaki kadınlara yeni doğan seti, Konyaspor atkısı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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