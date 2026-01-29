Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Haberler

Güncelleme:
Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından Konya'da kiralık villa aradığını duyurdu. Instagram hikâyesinde takipçilerinden destek isteyen Kramer'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Konyaspor forması giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sloven futbolcu, Instagram hikâyesinde Konya'da kiralık villa aradığını belirterek takipçilerinden destek istedi.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kramer'in hikâyesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yeşil-beyazlı taraftarlar paylaşımı ilgiyle karşıladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Konya'da yeni bir yaşam düzeni kuracağı şeklinde yorumlandı.

Alper Kızıltepe
