Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu
Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer, sosyal medya hesabından Konya'da kiralık villa aradığını duyurdu. Instagram hikâyesinde takipçilerinden destek isteyen Kramer'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.
PAYLAŞIM KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Kramer'in hikâyesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yeşil-beyazlı taraftarlar paylaşımı ilgiyle karşıladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, Konya'da yeni bir yaşam düzeni kuracağı şeklinde yorumlandı.