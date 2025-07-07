Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı Kadrosuna Kattı

Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen Kongolu sağ bek Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Andzouana, takıma 23 numaralı formayla katıldı.

Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fransız ekibi Monaco'nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız çocuğu, 4 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde arıyor

14 yaşındaki kız, 4 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.