Konyaspor, Yhoan Andzouana ile Anlaşma Sağladı

Konyaspor, Yhoan Andzouana ile Anlaşma Sağladı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
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