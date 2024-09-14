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Konyaspor Yaz Transfer Döneminde Kadrosunu Yeniledi

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Konyaspor, yaz transfer döneminde 17 futbolcuyla yollarını ayırırken, 18 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Trendyol Süper Lig'deki transfer süreci 24 Haziran'da başladı ve 13 Eylül'de sona erdi.

Konyaspor, yaz transfer döneminde 17 futbolcu ile yollarını ayırırken 18 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, 13 Eylül itibariyle sona erdi. Kadrosunda büyük değişikliğe giden Konyaspor, sözleşmesi sona eren hiç bir futbolcu ile sözleşme yenilemezken takımda düşünmediği bir çok futbolcuyu ise kiralık olarak gönderdi. Yolların ayrıldığı 17 futbolcunun yerine ise 18 futbolcuyu kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu.

Takımdan 17 oyuncu ayrıldı

Konya ekibininde takımda düşünülmeyen, Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Cikalleshi, Nzonzi, Cicaldau, Sambou (kiralık), Bruno Paz, Cebrail Karayel, Niangbo, Emirhan (kiralık), Marlos Moreno, Muhammet Demir, Metehan Mert (kiralık), Hadebe, Kahraman Demirtaş, Ethemi ve Yunus Mallı ile yollarını ayırdı.

Takıma 18 oyuncu katıldı

Süper Lig'de en fazla transferi yapan yeşil-beyazlılar 3'ü genç, biri kaleci olmak üzere toplamda 18 futbolcuyu kadrosuna dahil ederek büyük bir değişim sürecine girdi. Konyaspor yaz transfer döneminde, Umut Nayir, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Melih Bostan, Aleksic, Ufuk Akyol, Calusic, Yavuz Aygün, Tunahan Taşçı, Riechedly Bazoer, Hamidou Keyta, Berke Çelik, Nikola Boranijasevic, Rıdvan Dönmez, Blaz Kramer ve Mert Korkmaz'ı renklerine bağladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Transfer Dönemi Konyaspor Futbol Finans konya Eylül Spor

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