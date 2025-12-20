Zecorner Kayserispor: 1-1
Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Umut Nayir'in 63. dakikada attığı golle öne geçen Konyaspor, son dakikalarda Onugkha'nın sayısıyla berberlik golünü yedi.
Hasan DÖNMEZ/KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü-, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.85 Calusic), Guilherme, Jin Ho(Dk.78 Jevtovic), Bardhi(Dk.71 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho(Dk.85 Melih Bostan), Bjorlo, Muleka(Dk.85 Utku Eriş), Umut Nayir
ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Furkan Soyalp(Dk.73 Tuci), Benes, Cardoso(Dk.78 Talha Sarıarslan) Mendes, Mane, Onukgha
GOLLER: Dk.63 Umut Nayir ( Konyaspor ) Dk.90+3 Onugkha ( Kayserispor )
SARI KARTLAR: Andzouana, Bjorlo, Uğurcan, ( Konyaspor ) Mendes ( Kayserispor )
Süper Lig'in 17'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
7'nci dakikada Benes'in ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında Mane'nin kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
38'inci dakikada Mane'nin pasına gelişine vuran Furkan Soyalp'in şutu az farkla auta çıktı.
48'inci dakikada Cardoso'nun ceza alanı sol çaprazından ortasında Onugkha'nın vuruşu az farkla auta gitti.
63'üncü dakikada Bjorlo'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
90+3'te ceza alanına gönderilen ortada topu önünde bulan Onugkha topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.