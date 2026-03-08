Kasımpaşa maçının ardından

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahanın zemininin iyi olmadığını belirterek, "Zemin gerçekten çok iyi değil. Topa sahip olmada herkesin kendine göre farklı planları var; ama bizim adımıza oyun git-geldi şeklinde geçti. İyi diyebileceğim zamanları var, gerçekten mutlu olmadığım anları da var. Zor bir süreç. Oyuncular, özellikle Kasımpaşa'nın geçtiği süreçte tecrübeli değiller. Ama onları motive etmeye gayret ediyorum, ekibimle beraber ediyoruz. Bir puan önemli, her puan önemli bu ligde. 9 maç kaldı, 27 puan var. Hepsine talip şekilde mücadele edeceğiz. Ama bu puanın önemli olması için özellikle iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor" dedi.

PALUT: TARİHİ 'VAR' SKANDALLARINDAN BİR TANESİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da hakemleri eleştirdi. 'VAR' hakemi Bülent Birincioğlu'nun maçın birinci hakemi olduğunu ifade eden Palut şu şekilde konuştu:

"Seyrettim pozisyonlarını. Adil'in pozisyonunun VAR'dan çağırılması, tarihi 'VAR' skandallarından bir tanesi olmalı. Sahada görseniz o pozisyon penaltı değil. O temas Ümit hoca görseydi vermezdi, ama Bülent Birincioğlu çağırdı. O teması ayıklamış oradan; tertemiz bir blok. Top ortada değil, süpürme yok, kayarken ayağına değip devam ediyor. Korkunç bir 'VAR' müdahalesi, iyi niyetten uzak. İyi niyetten kesinlikle uzak bir 'VAR' müdahalesi. Muleka'nın pozisyonuna gelince, kırmızı kart pozisyonu doğru. Çünkü top Muleka'nın eline geçmedi, sekti ve devam etti. Normalde Becao'nun kırmızı kart görmemesi doğru. Uğurcan'ın penaltısı içime sinmedi. Bir temas olabilir ama gerçekten buna saygı duymak zorundayım. İçime sindi mi diye soracak olursanız, Uğurcan'ın teması sinmedi. Uğurcan'ın zıplamasıyla Jertovic'in attığı golün iptali korkunç bir hata. Winck zıplamaya bile çalışmıyor, altta kalıyor. Uğurcan'ın Winck'le eliyle veya dirsek açması hiçbir şey değil; tek suçu daha yükseğe sıçramaktı. Tabii ki Winck'te orada faul durumu olabilir. İnanılmaz bir hata sonucu golümüz iptal oldu. Son penaltı iptaline geldiğimizde baktım, penaltı nasıl iptal olmuş. Faul olmuş olabilir, olmayabilir; gerçekten görmedim. VAR hakemi öyle bir kameradan açı almış ki, pozisyonu göstermek bir ispat değil, sadece bir hissiyat. Herhalde orada faul olmuştur; yoksa rakip oyuncu niye yüzünü tutup kendini yere bıraksın diye düşündü maçın orta hakemi Bülent Birincioğlu ve penaltı iptaline hükmetti. Çünkü gösterdiği görüntü aslında kanıt değil. Başka görüntü varsa biz görememiş olabiliriz. Hiçbir şey belli olmuyor. Hakemleri eleştirmeye fazla zamanımız yok. Camianın üzerinde, 'Hakem böyle etti' veya 'Oyunculara haksızlık yapıldı' gibi düşünceler olmasın; eksiklerimizi düzelteceğiz, daha iyi olmaya çalışacağız. Bugün Bülent Birincioğlu haddini aşarak bir 'VAR' performansı sergiledi. Acilen başvuru yapması gerekiyor; 'VAR' hakemliğini bırakması, sahaya adım atması ve maçları yönetmesi onun için en iyisi. Oturduğu yerde maç yönetmesi doğru değil, ama maça etki etti. Bugünkü hakem yönetiminden memnun değilim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı