Konyaspor ile Kasımpaşa 30. randevuda

Konyaspor ile Kasımpaşa 30. randevuda
Güncelleme:
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile 30. kez karşılaşacak. Maç, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 30. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar 24 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 20 puan aldı ve 16. sırada bulunuyor.

30. randevu

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 29 maçta yeşil-beyazlılar 12 kez kazanırken, lacivert-beyazlılar da rakibini 6 defa rakibini mağlup etti. 11 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 52 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 40 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 14 kez mücadele etti. Konyaspor, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 28 gol atma başarısı gösterirken, Paşa ise 18 kez fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise 1-1 berabere sona erdi.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - KONYA

500

