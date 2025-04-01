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Konyaspor ve İskenderunspor Ziraat Kupası'nda Golsüz Beraberlik Yaşadı

Konyaspor ve İskenderunspor Ziraat Kupası'nda Golsüz Beraberlik Yaşadı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, İskenderunspor ile sahasında karşılaştı. İlk yarı, önemli pozisyonlara rağmen 0-0 sona erdi. Konyaspor'un Umut Nayir, penaltı atışında topu dışarı gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor, sahasında İskenderunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Prip'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Tunahan Taşçı'nın şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Prip'in kaleye gönderdiği şutta kaleci Onur Can topu kornere çeldi.

45+2. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ozan Ergün, Ndao'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine girdiği pozisyonda Ulaş Zengin'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Alp

Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Calusic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo, Tunahan Taşçı (Ndao dk. 28), Prip, Keyta, Umut Nayir

Yedekler: Ahmet Daş, Adil Demirbağ, Pedrinho, Guilherme, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Mohammed Khalil, Muhammet Beşir

Yedekler: Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Erdem Can Polat, Kerem Kurşun, Berat Yılmaz, Yusuf Acer, Abdurrahman Kuyucu, Ömer Gür, Hüseyin İçlek, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Soner Tolungüç

Sarı kartlar: Serdarcan Eralp, Turan Tuzlacık, Muhammet Beşir (İskenderunspor), Prip (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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