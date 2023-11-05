Konyaspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, olumsuz havayı dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Maçtan önce kazanmayı çok istiyorduk. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Uzun süreli bir galibiyet alamamıştık. Bu bizim Moral motivasyonumuzu yükseltecekti. Maça da iyi başladığımızı düşünüyorum. Yediğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilseydik moral olarak da iyi olacaktı. İlk yarıda zaman zaman istediğimiz şeyler oldu fakat ikinci yarıda erken gollerden bir tanesini yedik. Bu bizim için gol yedikten sonra çıkaramama problemi, moral düşüklüğü, moral bozukluğu oldu. Sonra toparlandık. Gerekli riskleri aldık. Zaman zaman oyuncularımızın etkili atakları da vardı. Oyunun belli bölümlerinde istediğimiz şeyleri yaptılar fakat son dakikalarda kazandığımız penaltıyla 1 puan kazanmış olduk. İki puan kaybettik. Kazansaydık, bizim için iyi olacaktı ama geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, saha içini düzeltmeye çalışıyoruz. Daha da çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde şimdi Trabzonspor maçı var. Ona hazırlanacağız" diye konuştu.

"KONYASPOR CAMİASI BÜYÜK BİR CAMİA"

Bir basın mensubunun, Konyaspor yönetimin olağanüstü kararı alması ve takımın toparlanması için ne kadar sürenin gerekli olduğuyla ilgili soru üzerine Keleş, "Tabi bu dönemlerde sorunlar, sıkıntılar olacak. Konyaspor camiası büyük bir camia. Bu tip sorunların da en yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Geldiğimizden bu yana bir hafta oldu. Hoca değişikliği, başka bir sistem... Oyuncularımızdan saha içerisinde farklı şeyler istiyoruz. Bunların alışması, geliştirmemiz, uyumu... Önümüzde milli ara var. Ondan sonra bazı şeylerin daha da oturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ATILAY CANEL: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti kaçırdıklarını belirterek "Buraya gelirken puan almaya gelmiştik. Oyunun genelinde gayet iyi bir pozisyonlarımız vardı. Başından sonuna kadar top bizde oldu ama son 10 dakikada biraz sıkıntı yaşar gibi olduk. İkinci yarıda bulduğumuz golle de öne geçtik ama yediğimiz penaltıyla berabere kaldık. Buradan galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.