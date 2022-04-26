Konyaspor'un pilot takımı küme düştü

TERMAL, YALOVA (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor'un pilot takımı olan ve TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, küme düştü.

Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlamak için mücadele eden İttifak Holding Konyaspor'un pilot takımı olan Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 36'ncı haftasında Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu. 29 puanla kalan yeşil-beyazlı ekibin küme düşmesi de kesinleşti.

Demirören Haber Ajansı / Spor