Konyaspor'un Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Konyaspor'un Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
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Konyaspor'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağan genel kurul toplantısı 13 Haziran'a ertelendi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yönetimlerinin yeniden aday olmayacağını açıkladı.

- Konyaspor'da olağan genel kurul toplantısı ertelendi

KONYA - Konyaspor'da bugün yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Konyaspor'da 29 Mayıs tarihinde yapılması için karar alınan olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Toplantının ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bizim yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bunu aslında bir önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Sürecimizle ilgili önümüzdeki genel kurulda daha detaylı ve uzun açıklama yapacağız. Bugün geldiğimiz noktada çoğunluk sağlanamadı, genel kurulumuz 13 Haziran'a ertelenmiş durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Spor
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