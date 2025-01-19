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Konyaspor'un İlk Yarısı 1-0 Önde

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı açılış golüyle geride bırakarak ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın önemli dakikaları ve oyuncu performansları kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içinde Taylan'ın ters kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere çeldi.

12. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top ceza yayı üzerinde Oğulcan'ın önünde kaldı. Oğulcan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

20. dakikada Adil'in orta saha gerisinden derinlemesine pasında Kramer ceza alanı içerisinde kaleci Andeas Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Kramer'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tunahan kafa vuruşuyla topu Yusuf'a aktardı. Yusuf'un direği yanında kafa vuruşunda ise kaleci Gianniotis başarılı oldu.

33. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza yayı üstünde pasında ceza sahası içinde topu alan Kramer'i vurulunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Adil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Burak Pakkan, Ali Alp, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pedrinho, Prip, Ndao, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Adem Kabak, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa: Andeas Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Sadık Çiftpınar, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Josip Brekalo, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cafu, Adnan Aktaş, Jhon Espinoza, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Emirhan Yiğit, Yunus Atakaya, Antonin Barak

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Kramer (dk. 20) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Winck, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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