Konyaspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Konyaspor, Diogo Gonçalves ile 2,5, Rayyan Baniya ile 4,5 ve Kazeem Olaigbe ile kiralık sözleşme imzaladı. Yeni oyuncular takımda farklı numaralarla forma giyecek.
KONYASPOR, kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile Trabzonsporlu futbolcular Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncu Diogo Gonçalves ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalicao, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, takımda 17 numaralı formayı giyecek.
Konyaspor, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ile de 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Benin asıllı Türk futbolcu Baniya; Verona, Mantova, Renate, Fatih Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, takımda 22 numaralı formayı giyecek.
Yeşil-beyazlı ekip, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Anderlecht Akademi'de futbol hayatına başlayan Olaigbe; Southampton, Ross County, Harrogate Town, Cercle, Rennes ve son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giydi. Olaigbe, takımda 70 numaralı formayı giyecek.