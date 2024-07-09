Konyaspor, Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Taşçı, Hollanda'da futbola başladıktan sonra Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarında forma giydi ve şimdi Konyaspor'un renklerine bağlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaştı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan, Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve MVV Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı.
Konyaspor Müzesi'ndeki imza törenine yeşil beyazlı kulübün futbol şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik katıldı.