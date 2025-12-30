Haberler

Konyaspor, 4 oyuncuyu prensipte anlaşarak renklerine bağladı

Güncelleme:
Konyaspor, ara transfer dönemi için Galatasaray'dan Berkan Kutlu, Trabzonspor'dan Arif Boşluk, Başakşehir'den Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımından Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.

KONYASPOR, ara transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaşıp, renklerine bağladı.

Süper Lig'in 1'inci devresini 17 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Berkant Kutlu, defans oyuncusu Arif Boşluk, forvet Deniz Türüç ve Norveçli Sander Svendsen ile prensipte anlaştı. 4 futbolcunun, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

