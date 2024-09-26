Üye Girişi
Haberler

Konyaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde devam ettiriyor. Teknik direktör Ali Çamdalı, oyuncularıyla yaptığı antrenmanda 3 puan hedefiyle çıktıkları maçın zorluklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konya ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetimindeki idmanda yeşil-beyazlı futbolcular, ısınma, topla oyun ve taktik çalıştı.

Ali Çamdalı, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Önlerinde çok önemli bir Trabzonspor maçı olduğunu dile getiren Çamdalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok güçlü bir takıma karşı, yeni teknik direktörleri Şenol hocaya karşı zor bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor da bu müsabakayı çıkış maçı olarak görüyor. Bizim de deplasman karnemiz fena görünmüyor. Üç maçta alınan 2 galibiyet var. Umarım oradan da boş dönmeyip Eyüpspor maçıyla da iç saha şanssızlığımızı kırar, inşallah yolumuza devam ederiz."

Konyaspor'un Fransız futbolcusu Hamidou Keyta ise "İnşallah Trabzon'dan 3 puanla dönen taraf biz oluruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Konyaspor Antrenman Trabzon Tümosan Futbol konya Yaşam Spor

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Eylül Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });