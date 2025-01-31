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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Bodrum FK Maçı Değerlendirmesi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Bodrum FK Maçı Değerlendirmesi
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Konyaspor'un Bodrum FK'yi 3-1 yenmesinin ardından Teknik Direktör Recep Uçar, galibiyetin önemini vurgulayarak oyuncularını tebrik etti ve takımın son dönem performansını değerlendirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bodrum FK maçının ardından "Bugün alınan galibiyet bizler için, oyuncularımız için, şehrimiz için çok değerli, çok anlamlı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktör Recep Uçar, "Haftalardan süren 6 haftalık bizim adımıza şanssız bir periyodun ardından bugün alınan galibiyet bizler için, oyuncularımız için, şehrimiz için çok değerli, çok anlamlı. Bundan dolayı en başta inanılmaz mücadele gösteren, özverili bir oyun ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu. Dolayısıyla bu doğrultuda hazırlandığımız mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak da çok rahat olmadığımızı siz de gözlemlediniz sahada. Maç, dengeli bir oyunla başladı. Sonrasında düşündüğümüz gibi Yusuf'un savunma arkası ve koşusuyla bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. O bizi birazcık psikolojik olarak hem rahatlattı hem de üstünlüğü bize verdi. Sonrasında oyun dengeliydi. İkinci bulduğumuz gol, bizi çok daha iyi hissettirdi. Üstünlüğü ele almamıza vesile oldu. Devreyi o şekilde bitirmeyi düşünüyorduk ama gene talihsiz bir penaltı pozisyonu. Hangi kelimeyi kullanacağım konusunda da bazen zorlanıyorum. Bizim adımıza talihsiz bir penaltı pozisyonu. Neticesinde penaltı Slowik'in kurtarışı, bizi 2-0 üstünlükte devreye psikolojik olarak iyi girmemize vesile oldu. İkinci yarı hedefimiz geri çekilmeden, önde baskılı oyunumuza devam etmekti. 55'te bir geçiş pozisyonunda bulduğumuz golle skoru 3-0'a getirdik. Daha sonraki bölümde Bodrum oyunu çok riske etti. Çok fazla ofansif oyuncusunu oyuna aldı. Bu dönemde biz de daha tecrübeli nitelendirebileceğimiz Prip, Aleksic, Umut ve Uğurcan gibi oyuncuları alarak son bölümde oyunu bitirmeye çalıştık. Çok fazla net pozisyon da vermedik. Şunu net belirtmek isterim ki burada kaybettiğimiz maçlar sonrasında oyuncularımın ortaya koyduğu mücadelesine hep vurgu yapmıştım. Bugün de bu devam etti. Kısıtlı bir kadromuz var. Çok geniş değil. Çok fazla transfer de yapamıyoruz belki ama çocuklarla beraber haftalardır iyi oyunlar oynuyorduk. Sonucunu alamıyorduk. Bugün itibarıyla da sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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