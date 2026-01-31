Haberler

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyapor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, takımıyla ilgili yaptığı açıklamalarda istifa etmeyi düşünmediğini belirtti. Uzun bir galibiyet serisinin olmadığını kabul eden Atan, Göztepe maçına odaklandıklarını ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladıktan sonra henüz galibiyet alamadığını ve istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Göztepe maçına konsantre olup kazanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

Çok üzgün olduklarını kaydeden Atan şunları kaydetti:

"Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Planladığımız çoğu şeyi sahaya getirdi. Beşiktaş beklediğimizden daha arzulu başladı. Bu da bizi sekteye uğrattı ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduğumuz, çok çalıştığımız bir golü attık. Yediğimiz ikinci gol çok amatörce oldu. Maç 1-1'ken bize geldiğini hissettik ama bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık, üzgünüz. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü bir oyun oynadığını düşünüyorum. Kazanamamayla ilgili bir baskı var, rahat değiliz, bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi maç olacak."

Atan, Konyaspor'un transfer gündemiyle ilgili olarak, "Rayyan Baniya'yla anlaştık. Kazeem Olaigbe'yi istiyoruz, kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Bu anlaşma karşılığında Umut Nayir'i verdik. Olaigbe tarafında bize tamam dendi, anlaşmaya hazır olduğunu söylediği bölümde biraz daha süre istedi. Bu sürede biz de Umut'u vermiş bulunduk. O işin en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Olaigbe de bizim oyuncumuz olacak. Transfer dönemiyle ilgili şikayetim yok. Anadolu kulüpleri olarak zorlanmamız normal." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerden çekinmediğini aktaran Atan, "Eleştirilmekten çekinmiyorum. Hiç etkilenmiyorum. Oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Sorumluluğu üstüme almaya çalışıyorum. Tüm taraftarlarımızı da Konyaspor için tribünlere davet ediyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncularım rahat bırakılsın. Bunları göğüslemekle ilgili problemim yok." ifadelerini kullandı.

