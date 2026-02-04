Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Takım, Atan yönetiminde 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti. - KONYA