Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Takım, Atan yönetiminde 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Konyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Konyaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılması kararı aldı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti. - KONYA

