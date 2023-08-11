Konyaspor, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla başlıyor

Konyaspor, Süper Lig'e yarın oynayacağı İstanbulspor maçıyla başlıyor. Yeşil-beyazlıların, ilk haftada konuk edeceği İstanbulspor'a karşı geride kalan maçlarda 3'e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Konyaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Yarın saat 19.15'te Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Konyaspor ile İstanbulspor, bu mücadeleyle beraber Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, İstanbulspor ise 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Konyaspor 11 kez gol sevinci yaşarken, İstanbulspor ise 8 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 3 kez karşı karşıya gelirken Konyaspor, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki karşılaşmalarda 2 gol atarken, sarı-siyahlılar da 4 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Konya'da oynanan mücadele, konuk ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.

Aleksandar Stanojevic ile Fatih Tekke 2. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon ligin 22. haftasında Konya'da oynanan maçı, Tekke'nin öğrencileri 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Burak Pakkan düdük çalacak

Konyaspor ile İstanbulspor oynanacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıkları Serkan Çimen ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Burak Pakkan Süper Lig'de 5 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 1'ini ev sahibi, 1'ini de deplasman takımları kazandı. 3 maç ise berabere sona erdi. - KONYA