Konyaspor, Sander Svendsen ile sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da yer aldı. Svendsen, yeşil-beyazlı ekiple 32 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, transfer çalışmalarında 28 yaşındaki Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Sander Svendsen'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Svendsen, Molde alt yapısında yetişti ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giydi. Svendsen, yeşil-beyazlı ekipte 32 numaralı formayı giyecek. - KONYA

