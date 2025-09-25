Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2, 2'ye 1 ve 3'e 2 geçiş oyunları ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı. - KONYA