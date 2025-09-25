Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde dinamik ısınma ile başlayıp çeşitli geçiş oyunları ve taktik çalışmaları içeren bir programa sahipti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor