Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde dinamik ısınma ile başlayıp çeşitli geçiş oyunları ve taktik çalışmaları içeren bir programa sahipti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2, 2'ye 1 ve 3'e 2 geçiş oyunları ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
