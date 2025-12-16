Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan futbolcusu Archie Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Brown'un bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
2 AY FORMA GİYEMEYECEK
Yapılan kontrollerin ardından Archie Brown'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin bu doğrultuda planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.