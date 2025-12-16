Haberler

Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan futbolcusu Archie Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Brown'un bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

  • Archie Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.
  • Archie Brown'un sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay (6-8 hafta) sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Archie Brown'un sahalardan ne kadar uzak kalacağı netleşti.

2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan kontrollerin ardından Archie Brown'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin bu doğrultuda planlandığı belirtildi.

Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

SüPERRRRRRR MISTAA HAAAK YANE HAAK YERiNi BULMUS AMQQQ SAPSALLL GOOOOHPAAAA FOOOOHiSEEEH FENEVRASYONLU AGLAAAK CHOBANi iBiiiNE KARRRIKöYLü BiZANS DöLLERi SiMDi YORUMUMA ZIBLAAAYA ZIBBLAYAAAA öTüüüSüN UYUUZZZ KUSLAR öTüüüüSüN GELiN ASLAN YAPRAGININ 00==========FENEVLiLERE öZEELL==) üZERiNE KONUN

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Sarıyer'de oyuncak tabancayla kanal basan şahsa büyük şok

Oyuncak tabancayla kanal basan şahsa büyük şok
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
title