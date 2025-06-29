Konyaspor Kulübü İtibarını Yükseltme Hedefinde

Konyaspor Kulübü İtibarını Yükseltme Hedefinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, kulübü itibarlı bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını ve futbol endüstrisindeki yerlerini güçlendirmek için mali disiplinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı olan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

Cengiz Yönet ile kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yönet, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor'un kentin bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Burası aslında kulübün çok ötesinde. Burası herhangi bir şirket değil, herhangi bir kişiye ait değil. Yüz yılın üzerinde tarihe sahip bir kulübün değerlerinden bahsediyoruz." dedi

Dünyadaki futbol endüstrisinden söz eden Yönet, şunları kaydetti:

"Naklen gelir yayını, sponsorluk geliri gibi bir sürü gelir kalemi var. Tüm dünyada önemli bir yer tutuyor. Sadece skorlara göre konuşacağımız bir Konyaspor olsun istemiyoruz. Başarılı skorları herkesin arzuladığı bir gerçek. Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli. 'Konyaspor Kulübü' dediğimiz zaman tüm Türkiye'de, mümkünse Avrupa ve dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelmeyi çok önemsiyoruz. Futbol bir top oyunu, bir gösteri, bir temaşa sanatı aslında. Biz eğer stadımızı; çocuklarımızın, kızlarımızın ve ailelerimizin geldiği yerler haline getirebilirsek, maç öncesinde yeşil beyaz lisanslı ürünlerini giymiş taraftarların akın akın stada geldiği bir şehir ve atmosfer oluşturabilirsek, bu sinerjiyi oluşturabilirsek çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Yusuf Küçükbakırcı ise 50 yakın futbolcuyla yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kampa gireceklerini söyledi.

Kiralık olarak gönderdikleri 4 futbolcunun da takıma döndüğünü ifade eden Küçükbakırcı, "Recep hocamızın raporu doğrultusunda Filip Damjanovic, Hamidou Keyta, Nikola Boranijasevic'in kulüp bulmasını istedik. Emmanuel Baeteng'i ise son olarak kampta görmek istedi. Bunlarla karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırmayı istedik. Onun dışında transfer çalışmalarında hocamız dört farklı bölge için oyuncu istedi. Bunlardan biri sağ bek, bir tanesi 6 numara ile 8 numara, kanat oynayabilen bir oyuncu, bir de sağ kenar oyuncusu bakıyoruz. Bu sene yürürlüğe giren 2003 ve sonrası kontenjan oyuncular var. Onlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Onlardan da 2 tane kontenjan oyuncusu almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Spor
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title