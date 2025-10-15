Haberler

Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almazken, milli takımdan dönen Enis Bardhi salonda çalıştı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda; ülke milli takımlarında bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Jackson Muleka ve Riechedly Bazoer yer almazken, milli takımdan dönen futbolcu Enis Bardhi salonda çalıştı. Antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı, pas ve dar alanda top çalışmalarıyla sürdü. Futbolcular, antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
