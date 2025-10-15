Konyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor ile sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda; ülke milli takımlarında bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Jackson Muleka ve Riechedly Bazoer yer almazken, milli takımdan dönen futbolcu Enis Bardhi salonda çalıştı. Antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı, pas ve dar alanda top çalışmalarıyla sürdü. Futbolcular, antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı. - KONYA