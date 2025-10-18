Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Pedrinho'nun penaltı golü ve Umut Nayir'in kafa vuruşu dikkat çekti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltıda topun başına geçen Pedrinho'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
63. dakikada Linetty'nin pasında ceza sahası içinin sağ çaprazında topla buluşan Keita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
71. dakikada Keita'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tayfur, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
77. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adil'in ortasında Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Calusic dk. 26), Adil Demirbağ, Guilherme, Morten Bjorlo (Enis Bardhi dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Jinho Jo dk. 75), Pedrinho, Alassane Ndao (Kaan Akyazı dk. 75), Jackson Muleka (Melih Bostan dk. 75), Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mucahit İbrahimoğlu, Bazoer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dijksteel dk. 46), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Linetty (Tarkan Serbest dk. 90+2), Agyei (Can Keleş dk. 74), Nonge (Samet Yalçın dk. 84), Tayfur Bingöl (Muharrem dk. 90+2), Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Vindel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Guilherme, Muleka, Adil Demirbağ (Konyaspor), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Balogh, Jovanovic, Muharrem (Kocaelispor)
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 44, dk. 71), Keita (dk. 63), (Kocaelispor), Pedrinho (dk. 51 pen.), Umut Nayir (dk. 77) (Konyaspor) - KONYA