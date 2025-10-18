Haberler

Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Yenildi

Konyaspor, Kocaelispor'a 3-2 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Pedrinho'nun penaltı golü ve Umut Nayir'in kafa vuruşu dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao'nun ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltıda topun başına geçen Pedrinho'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

63. dakikada Linetty'nin pasında ceza sahası içinin sağ çaprazında topla buluşan Keita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

71. dakikada Keita'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tayfur, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

77. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adil'in ortasında Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Calusic dk. 26), Adil Demirbağ, Guilherme, Morten Bjorlo (Enis Bardhi dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Jinho Jo dk. 75), Pedrinho, Alassane Ndao (Kaan Akyazı dk. 75), Jackson Muleka (Melih Bostan dk. 75), Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mucahit İbrahimoğlu, Bazoer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dijksteel dk. 46), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Linetty (Tarkan Serbest dk. 90+2), Agyei (Can Keleş dk. 74), Nonge (Samet Yalçın dk. 84), Tayfur Bingöl (Muharrem dk. 90+2), Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Vindel

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Guilherme, Muleka, Adil Demirbağ (Konyaspor), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Balogh, Jovanovic, Muharrem (Kocaelispor)

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 44, dk. 71), Keita (dk. 63), (Kocaelispor), Pedrinho (dk. 51 pen.), Umut Nayir (dk. 77) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.