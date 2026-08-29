Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Konyaspor'un tek golü kendi kalesine atan Zoukrou'dan gelirken, Kocaelispor Haidara ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle galip geldi. Konyaspor'da Bardhi kırmızı kart gördü.
Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı(Dk.41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic(Dk.76 Toth), Deniz Türüç(Dk.73 Baniya), Gonçalves(Dk.77 Enis Destan), Colley(Dk.46 Bardhi), Muleka
KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel Zoukrou(Dk.60 Aye), Maglica, Haidara, Berkan Kutlu, Show, Agyei(Dk.89 Muharrem Cinan) Sissoho (Dk.46 Uğur Kaan Yıldız), Sousa(Dk.90 Onur Öztonga), Baku(Dk.66 Metehan Altunbaş)
GOLLER: Dk.40 Zoukrou (KK ( Konyaspor ) Dk.72 Haidara, Dk.86 Metehan Altunbaş ( Kocaelispor )
KIRMIZI KART Dk. 47 Bardhi (Konyspor)
SARI KARTLAR: Sissohho, Agyei, Maglica, Toth ( Kocaelispor )
Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun 3'üncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.
19'uncu dakikada topla birlikte rakip ceza alanına giren Melih İbrahimoğlu'nun yay üzerinden şutu az farkla auta çıktı.
23'üncü dakikada Berkan Kutlu'nun ceza alan sol çaprazından içeriye ortasında Haidara'nın vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.
40'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan ortasında Gonçalves'in şutunda Zoukrou'dan top ağlara gitti: 1-0.
47'nci dakikada oyuna 1 dakika önce giren Bardhi, kendisiyle aynı dakikada oyuna giren Uğur Kaan Yıldız'a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65'inci dakikada Masuaku'nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında Melih'in şutu az farkla auta çıktı.
72'nci dakikada Sousa'nın ceza alanı sol çaprazından içeriye ortasında Haidara'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1.
86'ncı dakikada Show'un orta alanda ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.