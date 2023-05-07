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Konyaspor-Kayserispor maçı 2-2 berabere bitti

Konyaspor-Kayserispor maçı 2-2 berabere bitti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz (Dk. 56 Cebrail), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis (Dk. 78  Bruno Paz), Moreno (Dk. 78 Mehmet Ali), Pozuelo (Dk. 89 Oğulcan), Mahir (Dk. 56 Michalak), Diouf

KAYSERİSPOR: Cenk - Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Emrah (Dk. 67 Ramazan), Hosseini,  Cardoso, Kemen, Mensah (Dk. 67Uzodimma), Mane (Dk. 83 Ali Karimi)Thiam (Dk. 88 İlhan)

GOLLER: Dk. 48 Uğurcan, Dk. 54 Soner ( Konyaspor ) - Dk.46 ve Dk. 52 Cardoso ( Kayserispor )

SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz ( Konyaspor ), Gökhan ( Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

16'ncı dakikada Diouf'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pozuelo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda, top filelere gitti: 1-1.

48'inci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Pozuelo'nun kullandığı kornerde ceza sahasında topa yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

52'nci dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Mane'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunda top ağları havalandırdı. 1-2

54'üncü dakikada karşılaşmaya bir kez daha eşitlik geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Guilherme, ceza sahasına hareketlenen Soner'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.


- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor

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