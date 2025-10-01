Konyaspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken çabukluk ile devam etti. Futbolcular, 8'e 3 oyun ile devam eden antrenmanda iki gruba ayrılarak topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, turnuva maçları ile tamamlandı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor