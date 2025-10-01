Konyaspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken çabukluk ile devam etti. Futbolcular, 8'e 3 oyun ile devam eden antrenmanda iki gruba ayrılarak topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, turnuva maçları ile tamamlandı. - KONYA