Konyaspor, Dompe ile 2 yıllık anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllığına anlaştı.

Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, takımda 91 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı