Haberler

Konyaspor, Dompe ile 2 yıllık anlaştı

Konyaspor, Dompe ile 2 yıllık anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllığına anlaştı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllığına anlaştı.

Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, takımda 91 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı

Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki gereken yapıldı
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı