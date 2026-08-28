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Konyaspor, Jean-Luc Dompe ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, Jean-Luc Dompe ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde resmi olarak yeşil-beyazlı formayı giydi. Dompe, 91 numaralı forma ile mücadele edecek.

Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jean-Luc Dompé'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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